Prostituzione e spaccio di metanfetamine, sgominata organizzazione cinese

Il gruppo ha stabilito un solido canale di approvvigionamento con la Grecia, potendo contare sulla presenza di due connazionali cinesi destinatari di mandato di arresto europeo. La droga veniva introdotta in Italia attraverso corrieri, imbarcati su voli di linea o tramite spedizioni postali internazionali. In particolare, un pacco intercettato dai carabinieri destinato a Roma da Atene conteneva un peluche incartato in una confezione dotata di doppio rivestimento.

L'organizzazione criminale imponeva il pagamento di un dazio di un euro a testa, da versare direttamente alla capo cellula di Prato, per ogni grammo di stupefacente introdotto in Italia. La droga veniva poi movimentata in auto, taxi cinesi o in treno e rivenduta all'ingrosso a pochi e noti acquirenti cinesi o filippini e, solo in casi eccezionali, a fidati italiani, autorizzati poi a rivendere lo stupefacente al dettaglio nelle varie piazze di spaccio della Capitale.

Il gip del Tribunale di Roma, su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, ha emesso un'ordinanza che dispone l'applicazione di misure cautelari nei confronti di 19 indagati in custodia cautelare in carcere, 16 in arresti domiciliari e 12 con divieti di dimora. L'attività investigativa è stata resa possibile grazie anche alla cooperazione internazionale di polizia.