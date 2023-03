Euro2024, Francia. Deschamps ufficializza: "Mbappè è il nuovo capitano della nazionale"

"Kylian (Mbappé ndr) ha tutte le carte in regola per ricoprire questo ruolo di responsabilità, sia in campo che all'interno dello spogliatoio, è un calciatore che unisce. Antoine Griezmann sarà il vice ", assicura Didier Deschamps il ct dei bleus in un'intervista rilasciata ai microfoni di Telefooot.

Ventiquattro anni, 66 presenze e 36 gol in nazionale, Mbappé che erediterà la fascia da Hugo Lloris, ritiratosi dopo il Mondiale, debutterà da capitano dei vicecampioni del mondo nel match di venerdì sera, allo Stade De France, contro l'Olanda, in un match valido per il girone B delle qualificazioni agli Europei del 2024.