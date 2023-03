L'anello del Papa, l'autografo di Jackson e i calzoncini di Rocky: denunciato un mago del falso

Un uomo di Torino è stato denunciato dalla Guardia di Finanza per aver commercializzato falsi cimeli, compresi anelli papali, biglietti firmati dalla Regina Elisabetta II, vinili autografati dai Beatles e da Freddie Mercury, e calzoncini indossati da Sylvester Stallone in Rocky, con tanto di certificazione contraffatta.

L'uomo usava l'identità di una persona deceduta per spedire le merci in tutto il mondo. La Guardia di Finanza ha individuato il sospetto cittadino torinese grazie ai risultati delle indagini dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli relativamente ad alcune sospette partite di merci.

Nelle perquisizioni sono state sequestrate decine di magliette con segni falsi di campioni sportivi come Paris Saint Germain, Real Madrid, Manchester United, Juventus e Milan. I prezzi dei prodotti falsi variavano da circa 100 euro per le magliette sportive a qualche migliaio di euro per quelli più rari. L'uomo è stato accusato di commercio di prodotti con segni falsi, ricettazione e frode in commercio, e sono state sequestrate le sue disponibilità finanziarie e patrimoniali per oltre centomila euro.