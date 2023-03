Fisco, Ruffini: record recupero evasione di 20,2 miliardi nel 2022

Recupero dell'evasione record nel 2022. Arriva a 20,2 miliardi di euro la somma riportata nelle casse dello Stato per effetto della complessiva attività: è "il dato più alto di sempre". Lo ha detto il direttore dell'Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini durante la presentazione dei risultati raggiunti dall'Agenzia nel 2022 alla Camera dei Deputati.

Dei 20,2 miliardi complessivi riportate alle casse dello Stato, 10,9 miliardi derivano da versamenti effettuati tramite F24 a seguito di attività di controllo, 3,2 miliardi da lettere per la compliance e 4,9 miliardi di cartelle di pagamento di Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Gli incassi da misure straordinarie (pace fiscale e "rottamazioni"), invece, ammontano a 1,2 miliardi. L'attività di Agenzia delle Entrate-Riscossione, svolta anche per altri enti ha consentito di recuperare 10,8 miliardi, di cui 9,2 miliardi tramite attività ordinarie e 1,6 miliardi tramite la rottamazione-ter e saldo e stralcio. Nell'ambito delle attività antifrode nel 2022 sono stati bloccati crediti fittizi per 9,5 miliardi: 6,3 miliardi generati da bonus edilizi e 2,1 miliardi intercettati all'atto della cessione. A questi dati si sommano 912 milioni di indebite compensazioni e 207 milioni di rimborsi Iva non spettanti.

"Nel 2022 sono stati riscossi in totale 10,83 miliardi di euro da parte dell'Agenzia delle entrate-riscossione (Rpt "da parte dell'agenzia entrate-riscossione"). Di questi 9,17 miliardi derivano dalla riscossione ordinaria e 1,64 miliardi dalla "rottamazione Ter", altri 20 milioni dal "saldo e stralcio" (rpt. "saldo e stralcio").

Nel 2022 è cresciuto il gettito spontaneo: i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate versati dai contribuenti sono stati pari a quasi 510 miliardi, a +11% sul 2021.

"Se si sommano i rimborsi fiscali del triennio 2020-2022 (58,8 miliardi) alle somme accreditate come contributi a fondo perduto nello stesso periodo (25,3 miliardi), la liquidità immessa dalle Entrate a sostegno dell'economia nel periodo Covid supera gli 84 miliardi".