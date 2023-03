Fridays for future, la protesta torna in oltre 50 città

Sono più di 50 tra grandi città, capoluoghi di provincia e centri più piccoli i luoghi dove domani tornano a darsi appuntamenti i ragazzi dei Fridays for future per manifestare nel tentativo di accelerare e imprimere una svolta alla lotta contro i cambiamenti climatici. Le manifestazioni si svolgeranno con modalità e orari diversi.

"Cresce il vuoto sociale dopo la pandemia e dopo la guerra, evidenti le contraddizioni fra i profitti delle multinazionali del fossile e la crescente disuguaglianza, climatica e sociale, nel mondo e nel nostro paese" dice l'attivista di Fridays for future Ester Barel.

"Così come, in quanto movimento per il clima, riversiamo continuamente le nostre energie nel chiedere a gran voce misure governative concrete ed efficaci, vogliamo riversarle nel costruire una nuova cultura della sostenibilità, dell'uso efficiente ed etico delle risorse e della loro giusta distribuzione, della partecipazione cittadina e della cooperazione" spiega Marta Maroglio, altra attivista di Fridays For Future Italia.

I temi nell'agenda dei Fridays sono energia rinnovabile e Comunità Energetiche Rinnovabili e Solidali; la mobilità sostenibile e la cura del ferro; i Sussidi Ambientalmente Dannosi e le bombe climatiche; la transizione ecologica e sostenibilità economica; giustizia sociale ed eco transfemminismo.