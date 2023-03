L'FSB sventa un attentato contro l’oligarca russo Konstantin Malofeev, uomo vicino a Vladimir Putin

L'FSB (il Servizio federale per la sicurezza della Federazione Russa) ha sventato un attentato contro l’oligarca russo Konstantin Malofeev, proprietario del canale TV “patriottico” Tsargrad, uomo vicino a Vladimir Putin. L’uomo, che si definisce “oligarca ortodosso”, è da anni sotto le sanzioni occidentali per aver finanziato i separatisti del Donbass. L’account della sua Tsargrad.tv è stato più volte bloccato da YouTube, salvo poi essere sbloccato e riaperto in seguito alle cause intentate.

L'FSB ha diffuso un video nel quale si vede un uomo che piazza una carica esplosiva sotto l’auto di Malofeev. Successivamente un robot ha disinnescato l'ordigno.

I servizi russi accusano del fallito attentato i servizi ucraini e il leader del “Corpo dei volontari russi” Denis Kapustin, che sarebbe al soldo del servizio di sicurezza ucraino SBU.

L'FSB, inoltre, fa notare che le modalità del fallito attentato sono identiche a quelle dell’attentato a Daria Dughina, figlia del filosofo ultraconservatore Aleksandr Dughin, morta lo scorso anno nei pressi di Mosca.