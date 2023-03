I conti di Biden, tassare i miliardari per essere rieletto nel 2024

La ricetta è semplice: tasse più alte per i super-ricchi, con cui garantire più a lungo assistenza sanitaria agli americani più fragili.

Il presidente degli Stati uniti Joe Biden ha svelato a Filadelfia il suo progetto di bilancio per il 2024. Una proposta che andrà al vaglio del Congresso. Per i suoi sostenitori è ambiziosa e coerente, per i detrattori demagogica. La Casa Bianca, che ha pubblicato il budget plan sul proprio sito, propone tre interventi principali.

Fisco: tasse più alte per miliardari e investitori finanziari

Il governo americano propone di alzare l'aliquota massima per chi guadagna oltre 400mila dollari l'anno. Negli Stati uniti si tratta di circa 3 milioni di persone. In aggiunta, per lo 0,01% più ricco della popolazione, il presidente ha proposto una minimum tax del 25%. Si tratta di tutti coloro che guadagnano almeno 100 milioni di dollari l'anno. Infine si propone di aumentare dal 20% al 28% il prelievo sui capital gain, cioè le rendite finanziarie.

Welfare

La proposta di budget per il 2024 punta a garantire per altri 25 anni la sostenibilità finanziaria del programma di assistenza pubblica Medicare, l'assicurazione sanitaria federale che riguarda le persone dai 65 anni in su o che soddisfano altri criteri particolari.

Taglio al deficit federale

L'amministrazione Biden fa del taglio al disavanzo di bilancio la sua priorità. Il governo ha già sforato ufficialmente a gennaio il tetto del debito previsto per legge, pari a 31mila miliardi di dollari. La proposta prevede di tagliare spese del bilancio per 3mila miliardi nell'arco di 10 anni. Il progetto di bilancio dovrà superare la prova del voto al Congresso, dove i repubblicani controllano la Camera. Ma con cui Biden conta di poter trattare offrendo sostanziosi tagli alla spesa.

Nuovi miliardi per l'Ucraina

La manovra per il 2024 prevede anche ulteriori 6 miliardi di dollari per il sostegno all’Ucraina. La cifra porterebbe le risorse complessive per Kiev a oltre 80 miliardi di dollari dall'inizio dell'invasione russa. La cifra tiene conto di aiuti umanitari, finanziari e militari.