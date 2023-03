Inchiesta Covid, Crisanti: "Dire siamo tutti assolti apre la strada a un altro disastro"

È un’intervista a tutto campo (e a cuore aperto), concessa a Lucia Annunziata su Rai 3 nel corso di Mezz’ora in più, quella del microbiologo Andrea Crisanti, oggi senatore del Pd, sull’inchiesta della Procura di Bergamo a proposito della gestione dello scoppio della pandemia di Covid nel febbraio/marzo 2020. Inchiesta che è giunta all’iscrizione nel registro degli indagati di 19 persone (tra cui l’ex premier Giuseppe Conte; l’ex ministro della Salute, Roberto Speranza; il direttore dell'Istituto Superiore della Sanità, Silvio Brusaferro; il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana; l’ex assessore alla Sanità lombarda, Giulio Gallera). Crisanti è stato incaricato dalla stessa Procura bergamasca di presentare una consulenza per fare luce sull’intera vicenda e, quindi, per chiarire l’eventuale presenza di carenze, errori, omissioni; per stabilire se non siano state lasciate intentate alcune strade e se, infine, vi siano delle precise responsabilità gestionali non assunte dai diretti interessati, da chi in quel momento era chiamato a decidere.

“Mai come ora mi sono reso conto che il prezzo dell'integrità è la solitudine” ha commentato il microbiologo dell’Università di Padova, che ha anche specificato di non avere da fare chiarimenti con nessuno, nemmeno con l'ex ministro Speranza: “Penso che non sia opportuno perché è in campo l'inchiesta”, ha spiegato. Premettendo di non entrare “in quello che ho scritto nella perizia. L'unica sede in cui posso rispondere è in sede dibattimentale come perito”, Crisanti aggiunge anche che “mi prendo la responsabilità di quello che ho detto fuori perizia”. Come, ad esempio, l’intervista al Giornale dello scorso 26 febbraio, quando aveva detto che bisognava chiudere tutta la Lombardia, “ma questo non ha nulla a che vedere con la perizia”, puntualizza subito dopo.

In linea generale, prendendola più alla larga, Crisanti spiega che nell'emergenza Covid “ci sono Paesi che hanno fatto benissimo. Questo non vuol dire che chi ha fatto male è colpevole perché un errore non è colpa e io non ho fatto nessun atto d'accusa nella perizia”. È la tesi che gli consente di fare un’ulteriore passaggio logico: “Dire siamo tutti assolti, va tutto bene, secondo me significa aprire la strada a una situazione di impreparazione la prossima volta”. Come a dire, non lasciamoci suggestionare da “posizioni estreme”, tra il legittimo riconoscimento di quelle che sono le responsabilità personali; distinguendo, da un lato, tra colpa e dolo e, dall’altro, rifuggendo un’eccessiva accondiscendenza, presi da improvvisi impeti “da amnistia”: “Chiudere gli occhi davanti a un disastro - ha sottolineato Crisanti a Mezz'ora in più - significa aprire la strada a un altro disastro”.

Tornando su quegli Stati “che hanno fatto benissimo”, Crisanti spiega che “è incontrovertibile che Paesi come la Corea del Sud, il Giappone, l'Australia, la Nuova Zelanda e il Vietnam” sono state vere punte d’eccellenza. “Allora c'è da chiedersi, perché questi hanno fatto così bene e noi così male? La ragione fondamentalmente è perché questi Paesi avevano le conoscenze tecnico-scientifiche, perché ogni anno devono affrontare malattie epidemiche gravi”. L'inchiesta è stata aperta a Bergamo “perché lì ci sono stati seimila morti in più e alcuni parenti delle vittime hanno ritenuto di sporgere denuncia”.