Indian Wells, Jannik Sinner batte Taylor Fritz e va in semifinale

Jannik Sinner conquista la semifinale del torneo Atp 1000 di Indian Wells battendo in tre set lo statunitense campione in carica Taylor Fritz col punteggio di 6-4, 4-6, 6-4, in 2 ore e 17 minuti.

Il match ha visto Sinner partire subito forte e ottenere un break già al primo gioco, sfiorare un altro break su Fritz e continuare a servire con regolarità chiudendo il primo set 6-4. Nel secondo set Fritz saliva di tono ma il punteggio rimaneva in equilibrio fino al 5-4 per l'americano, quando Sinner concedeva una palla break che convertita dall'americano gli costava la partita. Nel terzo set break a favore di Sinner, che però subito perdeva il servizio; l'altoatesino pur soffrendo in battuta per la bassa percentuale di prime palle teneva i successivi game, procurandosi in risposta delle palle break che non sfruttava. Situazione in equilibrio fino al 4-4, quando Sinner alzava la qualità dei colpi e faceva il break su Fritz, apparso affaticato. Senza storia l'ultimo game con Sinner al servizio, per il 6-4 finale. Il totale dei punti vede prevalere l'italiano per 94-86, con 28 vincenti contro i 16 dell'americano, mentre gli errori non forzati sono stati 38 a 44.

Con questa vittoria Sinner migliora ulteriormente il proprio ranking Atp, salirà dalla tredicesima posizione attuale alla n.11, a un passo dalla Top 10. Fritz, attuale numero 5, scenderà alla decima posizione. Al prossimo turno Sinner, che è partito 11esimo nel tabellone, si troverà davanti il vincente della sfida tra il 19enne spagnolo Carlos Alcaraz (n.2 al mondo e 1 del seeding) e il 22enne canadese Felix Auger-Aliassime (n.10 in Atp, ottava testa di serie). Nel doppio, ko ai quarti di finale per Simone Bolelli e Fabio Fognini, eliminati da John Isner e Jack Sock col punteggio di 6-2 6-4.