Jenna Ortega in Scream VI: che sfida odiare Courteney Cox!

Cinema di paura e Jenna Ortega? Amore reciproco! Dalla Babysitter, a You a X, passando per la serie di Tim Burton. Sì è fatta più spazio mediatico ora in Scream 6 forse a scapito della star del precedente episodio Melissa Barrera anche lei di origine messicana che in un'altra vita cantò Mamma Maria dei Ricchi e Poveri e che ha un ruolo complesso in questa saga figlia di un serial killer Inesorabilmente attratta dal male. “Il mio personaggio vuole uccidere le persone - ha detto Melissa Barrera a Rainews 24 - quindi, direi che lei è abbastanza oscura”. “Nel mio caso - aggiunge Jenna Ortega - non si tratta di un’oscurità riconoscibile, lei è più che altro tremendamente ferita e nel panico. Quindi se oscurità c’è, è la spinta a combattere o reagire contro questa situazione”.

Evan Agostini / Invision / AP Courteney Cox

“La mia Gale vuole solo avere successo ed essere famosa - commenta Courteney Cox -. La sua oscurità proviene dal voler essere la più popolare e rispettata nel suo campo”. E Jenna Ortega si lancia in una dichiarazione d'amore nei confronti dell'attrice: "Al mio personaggio non piaci, ma è impossibile non amare Courteney Cox, e per me è stata una bella sfida fingere di detestare una donna così meravigliosa, professionale. di talento e affettuosa”.



Courteney Cox… Con Neve Campbell aveva fatto partire questa serie negli anni di Friends. È rimasta a dare continuità, a blindare i suoi anni 90 con gli anni 20 di nuove ragazze che salgono ora sul palco, come fece anche lei con Springsteen, a ballare nell'oscurità.

Evan Agostini / Invision / AP Jasmin Savoy Brown, Jenna Ortega, Melissa Barrera

“Non bisogna credere a nessuno - ci dice Jasmin Savoy Brown, tra i protagonisti -. La mia Mandy arriva a pensare questo: non credere… davvero… a nessuno, tranne forse a noi quattro”. “Sì” - aggiunge Mason Gooding - gli amici storici, che mantengono la loro gentilezza e vicinanza nel corso del film". "Siamo come un gruppo di supporto - spiega Melissa Barrera - persone con cui ti senti a casa, legami di sangue, anche se è una famiglia che ci siamo scelti, è questo il cuore del film”.

Philippe Bossé / Paramount Pictures via AP Melissa Barrera

“L’unica speranza è almeno di poter credere alle persone con cui si è cresciuti - afferma Jenna Ortega - anche perché i nostri personaggi non hanno avuto tempo di riprendersi dalle avventure precedenti” Demi Lovato canta la canzone del film e il cast è schierato nella macchina del marketing: il red carpet a New York con foto di rito all'Empire State Building, e la Ortega “front girl” in vari show, come Hot Ones dove prova cibo piccante, e alla premiazione dei Sag Awards dove finge imbarazzo con Aubrey Plaza. Tutto purché Ghostface funzioni al botteghino più di sempre, un meta horror che cita anche “Quattro mosche di velluto grigio” di Dario Argento in un capitolo che i critici hanno definito il migliore dopo l'episodio originale. E il più violento.

Philippe Bossé / Paramount Pictures via AP Jenna Ortega, Melissa Barrera

Il video delle interviste nella puntata di Tuttifrutti in onda da venerdì 10 marzo.