Lisbona, accoltellate a morte due donne presso un centro religioso

Due persone sono state accoltellate a morte presso il Centro Ismaili a Lisbona. Lo riferisce la stampa portoghese, precisando che l'aggressore è stato colpito dagli agenti della squadra di intervento rapido e si trova ora ricoverato all'ospedale Sao José. Non sono ancora chiari i motivi degli accoltellamenti avvenuti nei pressi del centro religioso.

Le due vittime sono morte in un attacco all'arma bianca, ha dichiarato la polizia portoghese in un comunicato. "L'attacco ha lasciato diverse persone ferite e, per il momento, due morti", ha dichiarato la polizia.

Il primo ministro portoghese Antonio Costa definisce l'attacco un "atto criminale". "Tutto fa pensare che si tratti di un incidente isolato", ha precisato il primo ministro.

I musulmani Shia Imami Ismaili, generalmente noti come Ismailiti, appartengono al ramo sciita dell'Islam. Sono una comunità culturalmente eterogenea che vive in più di 25 Paesi del mondo. Il Portogallo non ha registrato attacchi terroristici significativi negli ultimi decenni e la violenza religiosa è praticamente sconosciuta.