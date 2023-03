Il medico trovato morto in Basilicata: dopo l'autopsia si indaga per omicidio

Si indaga anche per omicidio per la morte di Lorenzo Pucillo, 70 anni, medico sociale del Picerno (Lega Pro, Girone C), trovato morto mercoledì scorso in un terreno di sua proprietà a Pescopagano, in provincia di Potenza.

In un primo momento si era ritenuto che la sua morte fosse avvenuta per le conseguenze dell'attacco di un bovino. Oggi, invece, durante l'autopsia, disposta dal pm di Potenza, sarebbero state scoperte ferite compatibili con colpi di arma da fuoco in più punti del torace, provocate da colpi di fucile. Un particolare che ha portato i carabinieri ad allargare il fronte delle indagini. Nelle prossime ore potrebbero essere ascoltate alcune persone per ricostruire le ultime ore di vita del medico.