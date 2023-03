Milano, corteo antagonista per il ventennale della morte di Davide "Dax" Cesare

Milano: è partito da piazzale Loreto il corteo antagonista per il ventennale dell'omicidio di Davide “Dax” Cesare, esponente del centro sociale Orso, ucciso a coltellate da tre uomini di estrema destra il 16 marzo 2003. I manifestanti, attualmente circa 2mila, hanno iniziato a percorrere via Andrea Doria, aprendo il corteo con uno striscione con scritto “Dax16-03, ucciso perché militante antifascista”.

Nelle prime file, gli antagonisti della rete antifascista riuniti sotto la sigla “Dax resiste”. Presenti anche esponenti di sigle sindacali come Adl Cobas e di alcuni centri sociali. “Dax vive in ogni casa occupata, in ogni spazio sociale occupato, in ogni piazza che rivendica diritti sociali, nelle battaglie internazionaliste” hanno detto al megafono poco prima della partenza, accendendo fumogeni bianchi e rossi.

Quest'anno la memoria di Dax si unisce a quella di Fausto Tinelli e Lorenzo “Iaio” Iannucci, uccisi il 18 marzo del 1978, i cui nomi sono stati scanditi insieme a quelli di altre vittime politiche.