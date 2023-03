Dopo anni di silenzio Bugo risponde a Morgan: "Non sei un cantautore"

Bugo risponde a Morgan sui social dopo anni di silenzio. “Morganetto, chi si rivede. L'altro anno non mi andava di rispondere alle tue stronzate, c'era la pandemia, la gente moriva ma a te che ti frega. Ancora fai l'intervista, mi citi per avere il titolone, ormai nessuno ti caga più, solo il politico di turno che ti dà il programmino Rai, come si intitola Strascemo? ”. Il riferimento dell’artista è al ritorno di Morgan sulla tv pubblica con il programma StraMorgan, quattro serate dedicate alla musica che l’artista condurrà insieme a Pino Strabioli dal prossimo 21 aprile su Rai2.

Come compositore sono 20 anni che non fai un ca..., non sei un cantautore, non lo sei mai stato. Sei diventato questo storico della musica, compositore di corte, continui ad affabulare la gente con le tue caz... mezze inventate mezze buttate lì. Ormai ti rimane solo quello. Sei talmente involuto. Ma basta parlare di me in tv, ora la pandemia è finita e ora ti rispondo. Hai rotto. Hai detto che ti ho bullizzato, tu eri mio ospite perché io ti ho invitato. Eri un ospite. E tu a dire 'mi hanno trattato come un ospite'. Ma ti rendi conto quanto sei ridicolo. Che figura di merda che hai fatto, che figure di merda che continui a fare".

Bugo, pseudonimo di Cristiano Bugatti, che ora attualmente vive a Bruxelles conclude il video citando l’autore della cover Canzone per te con cui si esibì insieme a Morgan sul palco di Sanremo e che fu uno dei motivi di scontro tra i due: “Volevo ricordati un’altra cosa: tu non sei Sergio Endrigo, non sarai mai un cantautore”.