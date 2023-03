Nepal: liberato su cauzione Tiziano Ronchi, l'italiano fermato

È stato liberato su cauzione Tiziano Ronchi, l'italiano fermato il 13 marzo scorso in Nepal con l'accusa di aver raccolto reperti vietati. Lo si apprende da fonti della Farnesina. Ronchi è in buone condizioni di salute ed è assistito dal console generale Gianluca Rubagotti, che si trova attualmente a Katmandu.

La Farnesina fa sapere di essere in costante contatto con la famiglia di Ronchi ma, per il momento, non può fare previsioni su come proseguirà il procedimento giudiziario dell'italiano di fronte alle autorità nepalesi, né se e quando Ronchi potrà fare ritorno in Italia.