Novara, incendio in un’azienda di vernici. Il sindaco: “Restate in casa e chiudete le finestre”

Un vasto incendio è scoppiato questa mattina alle porte di Novara: un'altissima colonna di fumo nero e maleodorante si è levata ed è visibile da ogni punto della città. Le fiamme sono divampate in uno stabilimento di solventi a San Pietro Mosezzo, per cause ancora ignote.

Moltissimi i mezzi dei vigili del fuoco sul luogo dell'incendio. Nella fabbrica lavoravano una cinquantina di persone, quando è scoppiato l'incendio ce n'era una trentina, tutti sono riusciti a mettersi in salvo.

Le forze dell'ordine hanno deciso di far evacuare le abitazioni nel raggio di 500 metri dalla fabbrica. Testimoni riferiscono che le fiamme sono alte anche 50 metri e che si sentono ripetute esplosioni. Il calore elevato ha fatto anche letteralmente saltare in aria i tombini degli scarichi stradali. La nube nera sprigionatasi dall'incendio si sta lentamente spostando sulla zona centrale della città e si spinge in direzione nord.

"Stiamo seguendo la situazione minuto per minuto, in collegamento con la prefettura e con Arpa. Siamo in attesa di avere notizie certe, ma è chiaro che c'è preoccupazione. Il consiglio che stiamo dando è quello di tenere chiuse le finestre", ha dichiarato l'assessore alla sicurezza del Comune di Novara Raffaele Lanzo.