OpenAI presenta GPT-4 intelligenza artificiale che Microsoft dovrebbe integrare nella suite Office

Era sulla bocca di tutti, non si parlava d'altro. Oggi, OpenAI, l’azienda che ha inventato la tecnologia di intelligenza artificiale, ha presentato la nuova versione. OpenAI lancia GPT-4, il nuovo potente modello per la comprensione di immagini e testi che l'azienda definisce "l'ultima pietra miliare nel suo sforzo di scalare il deep learning". "In una conversazione casuale, la distinzione tra GPT-3.5 e GPT-4 può essere sottile. La differenza emerge quando la complessità del compito raggiunge una soglia sufficiente", ha dichiarato OpenAl. Multimedialità, questa è la caratteristica più importante della nuova versione, cioè la capacità di accettare input sia di testo che di immagini e di fornire output di testo, per il momento le immagini arriveranno in secondo momento. La caratteristica più innovativa di GPT-4 è la sua funzionalità di input multimodale. Tuttavia, pur essendo l’IA in grado di elaborare dati provenienti da diverse fonti, come foto, immagini e grafici, l'output generato sarà sempre in formato testuale.

Quindi GPT-4 è in grado di generare testo e di accettare input di immagini e testo , novità importante rispetto all'ultima versione che accettava solo testo e ottiene prestazioni di "livello umano" in vari benchmark professionali e accademici. La tecnologia utilizzata è la NLP (natural language processing) che consente alla Chat GPT di studiare e capire i modelli e persino le sfumature del linguaggio umano, e apprendere grazie ai meccanismi di machine learning addestrati, sulla base di un enorme quantità di dati.

Gli utenti potranno sfruttare GPT-4 per analizzare una vasta gamma di materiali, dai documenti contenenti grafici e cifre, ai libri di testo, foto e screenshot. GPT-4 è in grado di comprendere e sintetizzare tutte queste informazioni, riformulandole in diversi modi e toni, personalizzabili in base alle esigenze dell'utente. Nonostante i suoi miglioramenti, GPT-4 presenta ancora alcune imperfezioni e limitazioni tipiche dei modelli linguistici precedenti.Un problema noto, nella versione precedente, è la tendenza a generare risposte inventate e sbagliate. Ciò è dovuto alla mancanza di comprensione del vero e del falso da parte dei sistemi di intelligenza artificiale.

Tuttavia, rispetto a GPT-3, GPT-4 ha mostrato un notevole progresso. Inoltre, la probabilità che GPT-4 generi testi violenti o dannosi in risposta a richieste di contenuti non consentiti è diminuita dell'82%, rendendo il sistema più sicuro nell'uso quotidiano. Miglioramenti anche rispetto all'invio di un numero maggiore di parole in confronto alla versione precedente, GPT-4 ne consentirà l'invio di 25.000 consentendo all'utente di analizzare una mole maggiore di materiale senza dover spezzettare il lavoro.GPT-4 disponibile in Italia attraverso ChatGPT Plus, un servizio a pagamento con abbonamento mensile. In conclusione, GPT-4 rappresenta un passo avanti significativo nella tecnologia di intelligenza artificiale generativa, offrendo nuove opportunità e potenzialità per aziende, sviluppatori e utenti finali.