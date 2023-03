Pd: Schlein proporrà all'assemblea Bonaccini come presidente

"Sì è appena concluso l'incontro tra Elly Schlein e Stefano Bonaccini. Un incontro positivo svolto in un clima di piena collaborazione. Ad esito del confronto Schlein intende proporre il nome di Stefano Bonaccini, come Presidente, all'Assemblea del Partito Democratico". Lo si legge in una nota del Pd.

L'intesa è stata raggiunta al termine di due ore di colloquio in videoconferenza. Prevale dunque la "gestione unitaria" che entrambi gli sfidanti alle primarie avevano invocato da subito. La segretaria, sin dal giorno della vittoria, era stata chiara sul fatto che ci sarebbe stato "un ruolo di primo piano" per Bonaccini.