Pugilato, giornata storica per le Azzurre: oro per Testa (57 kg), argento per Chaarabi (52 kg)

Giornata memorabile per il pugilato femminile. Medaglia d'oro per Irma Testa , diventata la nuova campionessa mondiale della categoria fino a 57 kg di pugilato, dopo aver battuto battuto, in finale, la kazaka Karina Ibragimova nel Mondiali donne a New Delhi. L'azzurra ha centrato il primo titolo iridato della sua carriera. L'atleta, 25 anni, delle Fiamme Oro, soprannominata 'Butterfly', ha sconfitto ai punti la sua avversaria, dopo un match molto combattuto. La campionessa europea in carica, oggi aggiunge al suo palmares anche l'oro iridato, dopo l'argento conquistato, nella stessa categoria, al Mondiale dello scorso anno a Istanbul, oltre ai due ori Europei e il bronzo olimpico conquistato ai Giochi di Tokyo.

"Finalmente è arrivata questa medaglia d'oro che Irma ricercava da diversi anni. Per lei è un grande passo avanti sotto il profilo emotivo, un oro arrivato con grandi meriti anche perchè cinque incontri ad una competizione come un mondiale sono faticosi". E' il commento, affidato all'Agi, di Patrizio Oliva, ex-pugile, 64 anni, campano come Irma Testa.

“La finale non è stata spettacolare, è stata molto celebrale e tecnica e in questo Irma è molto brava. Ciò che interessava era vincere”, aggiunge l'ex campione europeo Ebu nei superleggeri e welter, e campione mondiale Wba nei superleggeri, "Irma è l'alfiere del pugilato femminile italiano. Questa medaglia d'oro è un grande messaggio per le ragazze che conferma un aspetto importante, la boxe non è uno sport pericoloso come vogliono far credere. Non è nemmeno vero che si perde la femminilità. Irma la conosco da bambina, la sua tecnica è molto elegante. Il pugilato non è basato solo sui pugni, Irma si troverebbe in difficoltà, ma sulla forza mentale e tenuta fisica".