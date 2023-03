Sbarchi record di migranti: oltre quattromila arrivi in quattro giorni

Non si ferma l’ondata di nuovi sbarchi sulle coste italiane. Nella notte tra venerdì e sabato circa 500 migranti sono stati salvati dalla Guardia costiera a 70 miglia a sud di Crotone e trasferiti nel porto calabrese.

I soccorsi, coordinati dalla Centrale Operativa della Guardia Costiera di Roma in area di responsabilità SAR italiana, sono risultati particolarmente complessi per il numero elevato di persone presenti a bordo delle imbarcazioni alla deriva.

Ulteriori unità della Guardia Costiera - Nave Dattilo e le motovedette SAR CP 326 e CP 325 – hanno prestato soccorso ad altri due barconi con un totale di circa 800 migranti a bordo che si trovano, invece, a circa 100 miglia a sudest di Roccella Ionica.

L'imbarcazione che ha attraccato a Crotone poco prima dell'una era un peschereccio in pessime condizioni che stava navigando in un mare forza 6.

La barca è arrivata scordata da tre motovedette della Capitaneria di Porto di Crotone e protetta da un rimorchiatore. I migranti, soprattutto uomini e tanti minori provenienti prevalentemente dall'Afghanistan, sono stati portati all'alba al Cara di Isola di Capo Rizzuto.

Nuovi arrivi anche a Lampedusa dalla rotta del Mediterraneo centrale, essenzialmente da Libia e Tunisia: 205 i migranti che sono stati soccorsi ieri sera dalla Capitaneria su cinque barconi.

Oltre 480 persone sono state intercettate in mare dalla nave Diciotti, mentre stava facendo rotta verso Lampedusa per trasferire centinaia di ospiti dall'hotspot. L'imbarcazione della Guardia costiera è successivamente arrivata all'isola delle Pelagie dove ha preso a bordo 188 persone che erano nella struttura di contrada Imbriacola, dove ci sono 2.700 profughi a fronte dei 400 posti ufficialmente disponibili.

In due giorni, solo nell’isola siciliana sono arrivate 2.900 persone. L'hotspot dell'isola è strapieno: il Viminale è impegnato a svuotare il centro con una serie di trasferimenti verso la terraferma. Altri mille sono stati riportati indietro dalla Guarda costiera tunisina. La maggior parte sono originari dell'Africa subsahariana.

Paese già in forte crisi economica, la Tunisia fatica a contenere le centinaia di migliaia di immigrati presenti sul suo territorio per tentare la traversata verso l'Europa.