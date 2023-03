Russia, blogger condannato a 8 anni di carcere per la sua posizione contro la guerra in Ucraina

Condannato a otto anni e mezzo di reclusione per aver criticato l'invasione dell'ucraina da parte delle truppe russe.

Destinatario della sentenza, emessa da un tribunale di Mosca, il blogger Dmitry Ivanov, 23 anni, attivista pro-democrazia e studente di informatica. La notizia è stata riportata dalla Novaya Gazeta.

Ivanov, che cura un canale su Telegram chiamato "Protestniy Mgu", studia all'Universita' Lomonosov di Mosca. Le autorità lo hanno incriminato sulla base della nuova legge Bavaglio che prevede fino a 15 anni di reclusione per la diffusione di informazioni sull'esercito che dovessero essere ritenute "false" dalle autorità russe.

In un discorso pronunciato in tribunale poco prima dell’annuncio della condanna, Ivanov ha detto parole durissime: “Pace all’Ucraina, libertà alla Russia! Il mio esempio non deve spaventarvi. Dobbiamo fare molto per vivere nel Paese che meritiamo e per porre fine a questa guerra”.

“Dovete capire che la Russia non è Putin. Decine di milioni di russi sono contro questa guerra criminale… Questo è un momento buio della nostra storia, ma è sempre il più buio prima dell’alba”, ha aggiunto Ivanov.