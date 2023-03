Jannik Sinner batte Mannarino e vola agli ottavi di finale

Il giovane tennista altoatesino, Jannik Sinner, ha superato il francese Adrian Mannarino, attualmente classificato al 68esimo posto nel ranking mondiale, in due set durante l'Indian Wells Masters 1000 in California. La partita si è conclusa con il punteggio di 7-6 (9/7), 6-4.

Sinner, al 13esimo posto nella classifica ATP, è stato solido nei momenti-chiave, dimostrando la sua capacità di mantenere il controllo della situazione. Nel tie-break del primo set, dopo aver neutralizzato un set point con un ace, il tennista italiano ha approfittato di un doppio fallo del francese sul 7-7 per portarsi in vantaggio. Nel secondo set, Mannarino non è stato in grado di rappresentare una minaccia per Sinner, che ha invece messo a segno tiri vincenti.

Sinner, che ha appena compiuto 21 anni, sfiderà il veterano svizzero di 37 anni, Stan Wawrinka, nel round a 16 dell'Indian Wells Masters 1000.