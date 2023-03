Svizzera: Ubs acquista Credit Suisse per 3 miliardi di franchi svizzeri

Ubs acquista Credit Suisse per 0,76 franchi svizzeri per azione, o 3 miliardi di franchi svizzeri. È quanto si legge in una nota. "L'integrazione" fra Credit Suisse e Ubs "rafforza la Svizzera come centro finanziario globale", afferma il presidente di Ubs, Colm Kelleher.

“Questo non è un salvataggio, ma una soluzione commerciale”, affermano le autorità svizzere commentando le nozze fra Credit Suisse e Ubs, mentre Kelleher dichiara: "Questa acquisizione è interessante per gli azionisti di Ubs ma, diciamolo chiaramente, per quanto riguarda Credit Suisse, si tratta di un salvataggio di emergenza. Abbiamo strutturato un'operazione che preserverà il valore rimasto nel business limitando al contempo la nostra esposizione. L'acquisizione delle capacità di Credit Suisse nei settori Wealth, Asset Management e Swiss Universal Banking rafforzerà la strategia di Ubs volta a far crescere le sue attività a basso contenuto di capitale. La transazione porterà vantaggi ai clienti e creerà valore sostenibile a lungo termine per i nostri investitori", sottolinea il presidente di Ubs.

La fusione tra Credit Suisse e Ubs "dovrebbe essere completata entro la fine del 2023, se possibile". È quanto si legge nel comunicato di Credit Suisse che annuncia la fusione delle due banche svizzere.

Governo svizzero, acquisizione da parte Ubs garanzia stabilità

Il Consiglio federale svizzero "approva la prevista acquisizione di Credit Suisse da parte di Ubs. Al fine di rafforzare la stabilità del mercato finanziario, fino alla conclusione dell’acquisizione la Confederazione concede una garanzia per un sostegno supplementare di liquidità a Credit Suisse da parte della Banca nazionale svizzera (Bns). Questo sostegno serve a garantire la liquidità di Credit Suisse e un’attuazione riuscita dell’acquisizione. L’intervento mira a tutelare la stabilità finanziaria e l’economia svizzera".

È quanto si legge in un comunicato diffuso sul portale online del governo svizzero.

Ralph Hamers sarà l'amministratore delegato di Credit Suisse-Ubs

L'amministratore delegato di Ubs, Ralph Hamers, sarà alla guida della banca che nascerà dalle nozze fra Credit Suisse e Ubs. L'operazione sarà fatta senza l'approvazione degli azionisti.

Garanzie per i dipendenti

La ministra svizzera delle finanze, Karin Keller-Sutter, ha chiesto garanzie per i dipendenti dopo l'annunciata acquisizione. Il Consiglio federale si aspetta che i datori di lavoro diano a queste persone certezze sul loro posto di lavoro il più rapidamente possibile, ha aggiunto in conferenza stampa a Berna. L'operazione annunciata questa sera comporta anche dei rischi per la Confederazione elvetica e per la piazza economica, ma sono nettamente inferiori rispetto a qualsiasi altro scenario, ha proseguito la ministra.

“La piazza finanziaria doveva essere protetta e anche la nostra economia. Un crollo di Credit Suisse avrebbe avuto delle conseguenze molto gravi per la Svizzera e il mondo” ha affermato la ministra sottolineando che l'acquisizione di Credit Suisse da parte di Ubs "è una soluzione solida" per assicurare la stabilità finanziaria. La ministra ha sottolineato il rammarico del governo che Credit Suisse non sia riuscito a superare le sue difficoltà e ha evidenziato che la Svizzera aveva dovuto prendere le sue responsabilità per ripristinare la fiducia sui mercati.

Lehmann: “Miglior risultato possibile”

"Date le recenti circostanze straordinarie e senza precedenti, la fusione annunciata rappresenta il miglior risultato disponibile". Lo afferma in una nota Axel P. Lehmann, Presidente del Consiglio di Amministrazione del Credit Suisse, dopo l'accordo con Ubs "Questo è stato un periodo estremamente impegnativo per il Credit Suisse e, mentre il team ha lavorato instancabilmente per affrontare molte questioni significative e per attuare la sua nuova strategia, siamo costretti a raggiungere oggi una soluzione che fornisce un risultato duraturo".