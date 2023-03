Turni massacranti e la minaccia delle intelligenze artificiali. Perchè protestano i doppiatori?

Perché scioperano i doppiatori? Il loro contratto è scaduto ormai da 15 anni ma il mondo dei professionisti del settore in questi tre lustri è profondamente cambiato. La massiccia presenza di piattaforme streaming nel settore televisivo ha reso sempre più importante la presenza dei doppiatori che si trovano a dover fronteggiare una massa enorme di serie e film da dover doppiare in tempi strettissimi. Questo ha portato a turni di lavoro massacranti ma anche all’utilizzo di intelligenze artificiali per doppiare più in fretta e a basso costo.

Lo sciopero era stato indetto lo scorso 21 febbraio per chiedere il rinnovo del contratto di lavoro per i professionisti del doppiaggio, attori-doppiatori, direttori, assistenti e dialoghisti-adattatori, scaduto ormai da 15 anni.

I doppiatori sono tornati al lavoro già dal primo turno di oggi, ma non presteranno servizio per i turni straordinari, come quelli di mezzogiorno, i quarti turni, quelli di sabato e festivi. La trattativa tra le organizzazioni sindacali e la parte datoriale è ripresa ieri all'Anica e continua.

Dopo tre settimane di sciopero, i doppiatori hanno deciso di interrompere la protesta per il rinnovo del loro contratto di lavoro. Tuttavia, le organizzazioni sindacali Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom-Uil hanno confermato lo stato di agitazione e l'assemblea prevista per stasera alle 21 sul web.

Silvia Pepitoni, la voce di Meg Ryan e Julia Roberts: chiediamo di tornare a un lavoro più umano

Doppiatrice di talento e direttrice di doppiaggio, titolare di una accademia che seleziona e fa crescere giovani talenti Silvia Pepitoni ci spiega perché è tanto importante per i doppiatori avere un rinnovo contrattuale.

“Quindici anni sono un'era geologica - spiega - in questi 15 anni sono nate le piattaforme di streaming e il lavoro per noi è diventato tanto e frenetico. Il rischio che si corre è di perdere l'aspetto artistico del nostro lavoro e di trasformarci tutti in macchine. Se la distanza tra noi e le macchine si assottiglia per il nostro lavoro è finita: perdiamo tutto”.

Quello che chiedono i doppiatori è soprattutto tempi più umani per garantire un lavoro ben fatto e artisticamente inattaccabile. “Rischiamo di diventare operai in una catena di montaggio e questo non è un bene per nessuno”.