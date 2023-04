1° Maggio, Ambra: "Al Concertone no slogan ma proposte per futuro"

A poco più di 24 ore dalla trentatreesima edizione del Concerto del Primo Maggio di Roma, il palco di Piazza San Giovanni in Laterano è pronto ad accogliere ben nove ore di musica dal vivo e parole, con circa 50 artisti rappresentativi della musica italiana attuale e futura: un appuntamento imperdibile trasmesso in diretta su Rai 3 (dalle 15.15 alle 24.15 con una pausa dalle 19 alle 20 per le edizioni dei Telegiornali), Rai Radio 2, RaiPlay e Rai Italia.

E per il sesto anno consecutivo sarà Ambra Agiolini a condurre il Concertone con il supporto dell'attore e conduttore, Biggio. "In sei anni siamo cresciuti anche a livello di scaletta: non siamo là per salvare il mondo ma non solo per dare degli slogan. Chi ha scelto di partecipare al Primo Maggio vuole dire qualcosa. Ci lamentiamo che non ci sono i Guccini o De Gregori, ma ci sono ragazzi che hanno una poetica diversa. In una frase possono dire cose importati". Lo dice Ambra alla conferenza stampa della 33esima edizione del Concertone del Primo Maggio di Piazza San Giovanni promosso da Cigl, Cisl e Uil. Nove ore di musica dal vivo a partire dalle 14 (diretta tv alle 15.15) e oltre 50 artisti presenti.

Gli artisti faranno dei piccoli interventi prima di esibirsi e riguarderanno gli articoli della Costituzione. "Non lasciamo che la Costituzione resti una cosa morta - spiega Ambra - un testo magnifico che dev'essere abitato. Abbiamo ricevuto proposte di aggiornare gli articoli della Costituzione e uno molto gettonato è quello della salute mentale. Oggi non ci si vergogna più di mostrare un disagio. Alcuni poi hanno parlato del tempo, dell'età giusta che è quella che si ha".

Aurora, la cantante norvegese sarà l’ospite internazionale del Concerto del 1 maggio. Con oltre 4 milioni e mezzo di follower su TikTok e oltre 5 milioni di iscritti sul canale YouTube, ha lanciato questo messaggio a margine della conferenza stampa: “Ai miei colleghi che saliranno sul palco dico di parlare con il cuore perché questa è una importante occasione per dire quello che si ha dentro".