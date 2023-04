Champions, Milan-Inter in tv in chiaro dopo l'intervento dell'Agcom: sarà trasmessa anche su TV8

Inter e Milan sono pronte, motori caldissimi. Il 10 maggio scenderanno in campo per uno storico derby europeo che è valido per accedere alla finale di Champions League, dove la vincente tra le milanesi affronterà una tra Manchester City e Real Madrid. Un match che sarebbe stato in esclusiva per gli abbonati Prime video, ma l'Agcom precisa in una nota che il derby dovrà essere trasmesso in chiaro. E ora Prime fa sapere che la sfida potrà essere seguita anche su TV8, come richiesto dall'Autorità.



L'Agcom nella nota aveva sottolineato che “Sulla base dell'articolo 33 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha adottato una lista di eventi, nazionali e non, considerati di particolare rilevanza per la società, dei quali i fornitori dei servizi di media assicurano la diffusione su palinsesti in chiaro, in diretta o in differita, in forma integrale oppure parziale”.



“La Delibera Lista eventi comprende, fra gli eventi di cui è assicurata la trasmissione in chiaro, anche ‘la finale e le semifinali della Champions League e dell’Europa League qualora vi siano coinvolte squadre italiane. Tale evento, pertanto, ai sensi del vigente quadro normativo e regolamentare, non può essere trasmesso in esclusiva e solo informa codificata, al fine di assicurare ad almeno l'80% della popolazione italiana la possibilità di seguirlo gratuitamente senza costi supplementari”.



"Poiché i diritti di trasmissione della gara di andata sono detenuti in via esclusiva da Amazon Prime Video, la stessa è tenuta ad attivare la procedura che la delibera prevede in tali casi, formulando una 'proposta di cessione, a condizioni di mercato eque, ragionevoli e non discriminatorie, dei diritti'".



"Qualora nessun'emittente qualificata, prosegue la nota dell'Agcom, formuli alcuna offerta o non la formuli a condizioni di mercato eque, ragionevoli e non discriminatorie, l'emittente titolare dei diritti ha facoltà di esercitarli in deroga".



Esiste un precedente che avvalora questa possibilità, nel 2015, in occasione della semifinale di Champions tra Juventus e Real Madrid, l'Agcom stabilì che l'incontro sarebbe dovuto andare in onda anche in chiaro oltre che su Sky.



Tra gli eventi che per rilevanza particolare dovrebbero essere trasmessi in chiaro si possono trovare anche le Olimpiadi, la finale e tutte le partite dell'Italia ai Mondiali e agli Europei di calcio, e in generale tutti i match della nazionale Italiana.