Champions League. Alle 21.00 Napoli-Milan. Partita decisiva per l’accesso in semifinale

Sfida di ritorno dei quarti di finale di Champions League allo stadio Diego Armando Maradona dove Napoli e Milan si giocano l'accesso in semifinale, con i rossoneri in leggero vantaggio per quanto riguarda il passaggio del turno dopo la vittoria 1-0 maturata all'andata allo stadio Meazza , firmata dal gol di Bennacer sul finire del primo tempo.

Opposti ai rossoneri, gli azzurri di Spalletti decisi alla rimonta, forti dell’appoggio del pubblico di casa e del +14 in Serie A sulla Lazio seconda.

Entrambe le squadre sono reduci da un pareggio nell’ultima di Campionato: senza reti contro il Verona per il Napoli, con un gol per parte in casa a San Siro contro il Bologna per il Milan.

Squadra arbitrale quasi tutta polacca per l'occasione: a dirigere la sfida è Szymon Marciniak, coadiuvato dagli assistenti di linea Pawel Sokolnicki e Tomasz Listkiewicz. Quarto arbitro lo svedese Glenn Nyberg, al Var Tomasz Kwiatkowski e Bartosz Frankowski.