Fara Vicentino: urla "Allahu Akbar", sfila la pistola a un carabiniere e muore nella sparatoria

All’arrivo degli agenti l’uomo dà in escandescenze e sono inutili i tentativi di farlo calmare da parte delle forze dell’ordine. Vigili e Carabinieri, nel tentativo di immobilizzare l’uomo avrebbero usato anche un taser . Nella colluttazione che ne è segue, l’uomo sottrae una pistola agli agenti e spara colpi all’impazzata ferendo il capo pattuglia della Polizia, il 41 Alex Frusti. Le forze dell’ordine rispondono al fuoco e l’uomo è ferito mortalmente . L’agente colpito viene portato all’ospedale, una pallottola lo ha ferito superficialmente ad un piede ma una seconda a lo ha colpito al petto perforando un polmone . È sottoposto ad un intervento chirurgico e, sebbene le sue condizioni siano serie, non sarebbe in pericolo di vita.

Un uomo , scalzo , vestito con una tunica ed in evidente stato di agitazione si aggira per le strade della tranquilla Fara Vicentino , un comune italiano di 3 638 abitanti della provincia di Vicenza in Veneto, urlando “ Allahu Akbar ”, “ Allah è grande ”. I passanti sono allarmati e non tarda l’intervento della Polizia Locale , supportati anche dai Carabinieri .

Sul luogo della sparatoria intervengono i sanitari del Suem 118, le forze dell'ordine, il magistrato di turno Cristina Carunchio e la sindaca, Maria Teresa Sperotto che subito esprime il rammarico per quanto è accaduto: "Gli agenti stavano facendo il loro giro di routine - dice Sperotto - e hanno supportato i Carabinieri. In quel momento dev'essere successo il fatto. Me ne rammarico per tutti, sia per la persona che è deceduta, sia per il nostro agente che è rimasto ferito. A me va la massima vicinanza alla Polizia locale e ai Carabinieri per un fatto del tutto inusuale, imprevedibile e imprevisto".

Adesso saranno necessari accertamenti per chiarire la dinamica dell’accaduto: verranno fatti esami sul corpo dell’uomo deceduto per capire se fosse sotto l’effetto di sostanze alteranti; verranno analizzate le armi convolte nella sparatoria e le immagini realizzate da un passante perché potrebbero fornire ulteriori informazioni sullo stato di alterazione in cui versava l'uomo, che sembrerebbe avere origini nordafricane e che era stato visto già in precedenza aggirarsi senza meta nel vicino paese di Mason Vicentino.