Forte scossa di terremoto in Kamchatka: magnitudo 6.9, si teme lo tsunami

Una forte scossa di terremoto di magnitudo 6.9 si è verificata intorno alle 4 ora italiana nella penisola della Kamchatka, in Russia, secondo quanto riferito dal Servizio geofisico dell'Accademia delle scienze russa citato da Ria Novosti. Non si hanno al momento segnalazioni di vittime o danni ma testimoni diretti hanno riferito di "due forti scosse di fila ",scene di panico e fughe dagli edifici.

Nella stessa Petropavlovsk-Kamchatsky, secondo testimoni oculari, i muri hanno tremato, le finestre hanno tremato, alcuni residenti sono scappati dagli edifici. Per il momento non sono registrati feriti o vittime, ma si temono le conseguenze di un possibile tsunami.

La magnitudo del sisma era stata inizialmente indicata in 5.7, ma è stata poi rivista al rialzo dagli scienziati, 6.9 per quelli russi e 6.5 per la statunitense Usgs. La scossa è stata piuttosto superficiale e per questo è stata avvertita distintamente, nonostante non sia tra le più forti a cui la penisola è abituata. Devastante fu il sisma del 9.0 del 1952. Nello tsunami che ne seguì si calcola che persero la vita circa duemila persone.