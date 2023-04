Il primo bacio non si scorda mai ma l’ultimo forse è il migliore

Per 9 italiani su 10 il primo bacio è quello che ti fa sentire le farfalle nello stomaco, ma è anche “impacciato” se avviene tra i ragazzi dai 12 ai 18 anni. A puntare la lente di ingrandimento su questo momento intimo è MioDottore - piattaforma specializzata nella prenotazione online di visite mediche specialistiche - in occasione della Giornata Internazionale del Bacio che avrà luogo il 13 aprile prossimo. Ma cosa si rievoca più facilmente del momento del primo bacio? Non il giorno in cui è avvenuto (3%) né cosa si indossava (3%), bensì dove è stato scambiato il bacio: un particolare saldamente impresso nella memoria di oltre un italiano su 2 (58%). Un ricordo a volte pieno di tenerezza ed emozioni che ci fa ripensare alla scena di “Lilli e il Vagabondo”, in un vicolo a lume di candela, con i due cagnolini davanti ad un piatto di spaghetti.