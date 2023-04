Jack Nicholson riappare in pubblico: allo stadio per vedere una partita dei Lakers

Era a bordocampo, a vedere i suoi Los Angeles Lakers. Il match del venerdì sera li opponeva ai Memphis Grizzlies nel Game 6 dei playoff. Da un po' non si vedeva in pubblico il grande Jack Nicholson, superfan della squadra Nba. L'ultima volta allo stadio due anni fa.

Tra i sui film più importanti ricordiamo il road movie Easy Rider (1969), il neo-noir Chinatown (1974) e Professione: reporter (1975) girato con Michelangelo Antonioni. Fu Jack Torrance in Shining di Kubrick (1980), un Joker indimenticabile nel Batman di Tim Burton (1989) e Frank Costello per Scorsese in The Departed - Il bene e il male (2006).

Nicholson, il più nominato di sempre agli Oscar, si è allontanato gradualmente dalle scene e la sua ultima apparizione è in How Do You Know con Reese Witherspoon, Paul Rudd e Owen Wilson nel 2010.