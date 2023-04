Lecce-Udinese 1-0: Strefezza sigla un rigore che regala 3 punti di platino ai salentini

Il Lecce aveva un solo risultato a disposizione e l'ha centrato dopo aver messo in cassaforte appena un punto in otto partite: Strefezza consegna ai salentini un successo pesantissimo in chiave salvezza grazie a un rigore nella ripresa (e grazie a un Falcone, come spesso accade, provvidenziale).

La sfida. Al 9' calcio di punizione per i padroni di casa: batte Strefezza, ma la traiettoria termina alta sopra la traversa. Al 15 ‘ Di Francesco con un gran recupero tiene la palla in gioco e mette al centro; Blin ci arriva e tuttavia svirgola sprecando una buona occasione. Ottimo inizio del Lecce, determinato e aggressivo. Al 23’ i giallorossi chiedono un calcio di rigore per un tocco di Bijol con la mano in area piccola. Il Var dice no.

Al 27' si affaccia l'Udinese. Ehizibue arriva da dietro e calcia a botta sicura, ma Gallo è bravo a rimanere in piedi contrastando il tentativo avversario. Poco più di cinque minuti dopo Strefezza mette una grande palla dentro: Bijol, correndo un grande rischio, toglie la sfera dalla sua porta. Pallino in mano ai salentini, ma al 41' sono i friulani a sfiorare il vantaggio. Lovric in semirovesciata inquadra l'angolo, ma Falcone alza la saracinesca. Bis degli ospiti al 47' con Walace che prende la mira e tira da fuori: conclusione che impensierisce non poco l'estremo difensore giallorosso; palla alta di poco.