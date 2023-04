Napoli: uccisa in casa la mamma del TikToker dei panini "con mollica o senza". Interrogata una donna

È stata aggredita e uccisa in casa sua, forse al termine di una lite dai contorni ancora poco chiari: è morta così Rosa Gigante, 72 enne del quartiere Pianura, a Napoli. Il corpo della donna è stato ritrovato riverso sul pavimento dai soccorritori quando non c'era più nulla da fare. Per la donna è stata una morte violenta. L'assassino avrebbe anche tentato di dare fuoco al corpo. Un omicidio che ha suscitato clamore quando si è appreso che la donna è la mamma del celebre food influencer e TikToker, Donato De Caprio, il salumiere della Pignasecca divenuto famoso grazie ai suoi panini e al fortunato slogan "con mollica o senza?" Una star dei social con 3 milioni di follower.

Ancora tutta da chiarire la dinamica dei fatti, anche se gli indizi portano a ritenere possibile una lite di vicinato per la quale chi indaga, il pm della procura partenopea Maurizio De Marco e gli uomini della Squadra Mobile della questura coordinati dal dirigente Alfredo Fabbrocini, avrebbero messo sotto torchio una donna che vive nella stessa palazzina dove abitava anche Rosa Gigante, al primo di due piani di un complesso di edilizia popolare.

Tanti i curiosi che si sono radunati davanti alla casa della donna e diverse le testimonianze, soprattutto femminili, di chi è pronto a giurare di una vicinanza non sempre pacifica all'interno di quel palazzo. Anche se gli inquirenti allo stato non tralasciano nessuna pista investigativa.

Tra i primi ad arrivare, protetto da amici e familiari, anche il figlio Donato, personaggio la cui notorietà da circa un anno va ben oltre quella cittadina. La sua è una favola fatta di simpatia e semplicità. Nata da un rifiuto. Quello che gli fu opposto dalla salumeria in cui lavorava di poter riprendere e pubblicare sui social i suoi panini ultra farciti e resi prelibati dalle specialità della cucina partenopea. Confezionati e presentati con humor tutto napoletano. Donato non si perse d'animo e decise così di aprire un locale tutto suo alla Pignasecca, nelle viscere di Napoli, in breve diventato meta di pellegrinaggio dei turisti disposti a fare lunghe file pur di assaggiare le creazioni del food influencer partenopeo.

"Con mollica o senza?" è diventato presto un brand riconosciuto capace di attirare like e recensioni da ogni parte del mondo, anche da chi meno te l'aspetti. Solo qualche giorno fa l'adesione dell'ultimo follower vip, la supermodella americana Bella Hadid che ha regalato il suo like all'ultima creazione gastronomica del buon Donato. Nel suo post di ringraziamento, Donato le ha dedicato un panino con la provola affumicata di Vico Equense, i friarielli e la culatta di Giovanniello accompagnato dall'invito alla bella modella a raggiungerlo a Napoli per gustare dal vivo uno dei suoi panini. Oggi, l'incredibile epilogo.

Sui vari profili social che si rifanno alla salumeria "Con mollica o senza?" si apprende che il negozio domani resterà chiuso per lutto. "Ci vediamo - si legge - giovedì".