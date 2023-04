Polizia: Parini ucciso da impatto con auto. Istituto di medicina legale: nessun proiettile sul corpo

Alessandro Parini è morto per l'impatto provocato dall'auto lanciata dall'arabo-israeliano Yousef Abu Jaber contro il gruppo in cui si trovava il giovane in un attacco terroristico sul lungomare di Tel Aviv. Lo rivelano, citate da Haaretz, fonti della polizia al termine di esami sul corpo dell'avvocato italiano confermando che non sono stati trovati proiettili ma consistenti ferite alla testa e alla schiena compatibili con il violento impatto con il veicolo. Le fonti hanno quindi escluso l'incidente stradale sostenendo invece che Abu Jaber abbia agito in "modo premeditato" con l'auto lanciata contro la gente. Era stato infatti l'Istituto di medicina legale di Abu Kabir a riferire che nessun proiettile era stato rinvenuto dalla tac sul corpo di Alessandro Parini. L'Istituto ha poi aggiunto che ancora non è stata effettuata l'autopsia sul corpo del giovane italiano e che è incerto se sarà effettuata. La procura intanto indaga per terrorismo. A Tel Aviv i passanti continuano a porgere i fiori e messaggi.

Il fatto

È il 7 aprile, lungomare di Tel Aviv. Un'auto si lancia sulla folla. Un video riprende l'accaduto. L'attentatore si è lanciato ad alta velocità sulla folla che passeggiava e ha sparato ai passanti. La sua auto si è ribaltata. L'aggressore è rimasto ucciso. Nell'attacco muore un giovane italiano, in Israele per turismo. Si chiamava Alessandro Parini. Per lui, in vacanza a Tel Aviv con alcuni amici, non c'è stato niente da fare. Altre sette persone sono rimaste ferite.