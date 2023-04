Papa Francesco abbraccia una mamma che ha perso la figlia

L'autografo sul gesso

Prima di lasciare il Gemelli, Papa Francesco si è fermato a salutare i fedeli arrivati da tutta Italia per lui. Una signora chiede con garbo spazio ai giornalisti perché viene ''dalla Sicilia''; una bambina chiede di essere issata sulle spalle. Altri sono in ospedale per altre ragioni: due sorelle sono scese nel piazzale su richiesta della madre, ricoverata in oncologia; altri per un parente che si laurea. Prima di andarsene, però, il Pontefice lascia anche il suo autografo e firma il gesso di un ragazzo.