Sparatoria a Louisville, nel Kentucky: cinque morti, tra cui l'aggressore. Sei persone ferite

Sarebbero almeno cinque le persone rimaste uccise in una sparatoria avvenuta all'interno di una banca nel centro di Louisville, in Kentucky, negli Stati Uniti.

La polizia ha fatto sapere che l'aggressore è stato ucciso, mentre 6 feriti sono stati trasportati in ospedale, tra di loro un agente. La sparatoria è avvenuta in un edificio sulla East Main Street che ospita la Old National Bank. Decine di auto della polizia sono ferme lungo la strada, mentre la zona è stata isolata.

Non si conoscono le condizioni delle persone colpite, tutte trasferite d'urgenza allo University Hospital. Tra i feriti risulta anche un agente di polizia. Il governatore del Kentucky Andy Beshear si sta dirigendo sul luogo della sparatoria nel centro di Louisville. Lo ha annunciato lui stesso su Twitter chiedendo di ''pregare, per favore, per tutte le famiglie colpite e per la città di Louisville". L'Fbi sta fornendo assistenza alla polizia.