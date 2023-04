Macron incontra Xi Jinping, tappeto rosso in piazza Tiananmen per il presidente francese

La Francia incontra la Cina su un tappeto rosso.

Il presidente cinese Xi Jinping ha accolto Emmanuel Macron in Piazza Tienanmen, davanti al Palazzo del Popolo di Pechino.

Dopo il saluto e la presentazione delle rispettive delegazioni, i due leader hanno ascoltato gli inni nazionali prima di ispezionare il picchetto d'onore ed entrare nella Grande sala del popolo per il primo loro bilaterale.

Il conflitto in Ucraina sarà al centro delle discussioni. Il colloqui, a porte chiuse, dovrebbe durare circa un'ora.

"Credo fermamente che la Cina svolga un ruolo vitale nella costruzione della pace. Questo è ciò di cui parlerò. Avrò anche scambi con il presidente Xi Jinping su argomenti come affari, clima, biodiversità e sicurezza alimentare". Così il presidente francese Emmanuel Macron in un tweet scritto in cinese nel corso della sua visita nel Paese asiatico.