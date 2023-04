Tucker Carlson via da Fox News dopo i 787 milioni pagati per evitare il processo per diffamazione

Il conduttore di Fox News Tucker Carlson lascia immediatamente la rete via cavo della quale è stato il volto più noto e controverso. Ad annunciarlo è stata la stessa Fox. La notizia è arrivata a pochi giorni dal maxi patteggiamento con cui Fox ha accettato di pagare 787,5 milioni di dollari a Dominion Voting Systems per evitare un imbarazzante processo per diffamazione che avrebbe potuto trascinare sul banco degli imputati il patron Rupert Murdoch e i principali conduttori della rete, accusati di aver cavalcato la teoria cospirativa di Donald Trump sulle elezioni truccate del 2020. In prima fila, ad alimentare la disinformazione, c'era proprio Carlson nel suo popolarissimo show serale, lanciato nel 2016 e diventato un pulpito per difendere il tycoon attaccando i democratici.

"Fox News Media e Tucker Carlson hanno deciso di separarsi", ha dichiarato la società televisiva aggiungendo ringraziamenti "per il suo servizio alla rete come conduttore e prima ancora come collaboratore". L'ultima puntata del programma di Carson era andata in onda venerdì e il conduttore aveva annunciato che sarebbe tornato lunedì. Fox non ha risposto sulla possibilità che la partenza del conduttore sia collegata al caso Dominion.

Secondo il Los Angeles Times, l'addio di Tucker Carlson a Fox News non sarebbe consensuale, ma coinvolgerebbe lo stesso presidente di Fox, Rupert Murdoch, che avrebbe ordinato il licenziamento dell'anchor in seguito ad una causa da parte di una ex producer e anche perché preoccupato dall'insistenza del conduttore sul coinvolgimento di agenti governativi sotto copertura nell'assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2021.

L'ex producer in questione è Abby Grossberg, che ha denunciato non solo l'ambiente di lavoro sessista e misogino creato da Carlson ma anche le presunte pressioni per dare una testimonianza fuorviante nella causa di Dominion. Pur scrivendo che la partenza dell'anchor non è legata a questa causa, il quotidiano nota che anche commenti fatti sui manager del network, rivelati nella fase preliminare del procedimento, "potrebbero aver giocato un ruolo".