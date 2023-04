Vendetta di Kiev per Uman: raid e fiamme a Sebastopoli, Zelensky: "Controffensiva anche senza F-16"

Droni sulla Crimea occupata, secondo Kiev " Punizione divina : non siamo stati noi", 24 ore dopo: due morti a Bryansk , in pieno territorio russo, secondo il governatore della regione "bombardamento ucraino". Mentre sul campo, si continua a combattere a Bakhmut , con il capo della Wagner che stringa Mosca: "o munizioni, o lasciamo il campo", e la gente di Chasiv Yar (a 12 Km di distanza dalla città dell'Est) che dicono: "Saremo i prossimi".

Zelensky: “Completa liberazione della Crimea” Il presidente Zelensky ha ribadito che la tanto attesa controffensiva ucraina prevede la completa liberazione della penisola della Crimea. E prenderà il via con o senza i desiderati F-16, ha assicurato il leader ucraino senza sbottonarsi su possibili date.

A farlo ci ha pensato invece il capo del mercenari Wagner , Yevgeny Prigozhin , che pronostica il 15 maggio come possibile data ultima di inizio delle operazioni ucraine. "Forse ci daranno un po' di riposo il 9 maggio, ma l'offensiva inizierà al 100% prima del 15 ", ha dichiarato.

Il capo della Wagner ha sollevato l'ennesima polemica con il ministero della Difesa russo per il mancato arrivo delle munizioni, evocando addirittura - secondo i media - la possibile dissoluzione della milizia e il ritiro da Bakhmut, dove i suoi mercenari sono stati la chiave per mantenere per mesi sotto assedio la città.