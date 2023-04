La Venere di Botticelli come un'influencer: critiche per la campagna del ministero del Turismo

È diventata la Venere “delle polemiche”, più che quella di Botticelli : la campagna promozionale tratta dal celebre dipinto dell’artista fiorentino, custodito agli Uffizi, ha scatenato un vespaio di polemiche, tra cori di voci critiche e richieste di sospensione. Con l’immancabile ironia dissacrante dei social. “ A me non è piaciuta molto . Ho detto alla ministra Santanché di incontrarci, secondo me si può promuovere Firenze e l'Italia in modo meno scontato e banale”, così è “ un po' macchiettistico ” ha commentato il sindaco di Firenze, Dario Nardella , intervenendo a Un giorno da pecora su Rai Radio 1.

Ritratta come una influencer in abiti moderni, tra i luoghi più belli del Paese, tra i quali il Colosseo, Piazza San Marco a Venezia, Polignano a Mare, la versione attualizzata della Venere botticelliana fa parte della campagna “Italia – Open to meraviglia” (costata 9 milioni di euro). Farà la sua prima tappa negli Emirati Arabi, in occasione di Atm Dubai, dall'1 al 4 maggio, dove in oltre 500 metri quadrati verrà esportata l'eccellenza dell'italianità. L’ENIT (Ente nazionale italiano del Turismo) sta sperimentando per la prima volta la nuova comunicazione lanciata ieri, che prevede anche l'uso del nuovo logo ITALIA.IT, con la bandiera italiana a forma di finestra spalancata sul mondo.