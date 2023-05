Addio a Bill Lee, bassista jazz e compositore padre di Spike Lee

La notizia è stata riportata dal "New York Times" e Spike Lee ha confermato la scomparsa del padre.

Bill, sposatosi due volte, era anche il padre degli attori, registi e sceneggiatori Joie Lee e Cinqué Lee.

Al secolo William James Edwards Lee III, Bill era nato ad Atlanta il 23 luglio 1928, e per oltre sei decenni, in migliaia di esibizioni dal vivo e in più di 250 album discografici, il suo basso, morbido ed energico, ha accompagnato star della musica tra cui Duke Ellington, Arlo Guthrie, Odetta, Simon and Garfunkel, Harry Belafonte, Ian & Sylvia, Judy Collins, Tom Paxton e Peter, Paul and Mary, solo per citarne alcuni.

Bill Lee era anche l'autore delle colonne sonore dei primi quattro film di Spike Lee, una sfida musicale che richiedeva di catturare:

L'indipendenza di una romantica donna nera in "Lola Darling" (1986)