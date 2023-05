Alluvione, via libera del Cdm al decreto emergenza. Meloni: "Oltre 2 mld primo stanziamento"

Nella riunione del Consiglio dei ministri a Palazzo Chigi è stato dato il via libera ai primi provvedimenti per fronteggiare l'emergenza maltempo: "Abbiamo approvato un'ordinanza di Protezione civile che estende lo stato di emergenza ai Comuni colpiti dalla seconda ondata di alluvione, con riserva di estenderlo anche ai Comuni colpiti nelle Marche e in Toscana". Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni in una conferenza stampa al termine della riunione. La quantificazione del primo stanziamento ammonta a un totale di 2 miliardi, ha detto Meloni.

“Il decreto legge prevede la sospensione dei termini relativi ai versamenti tributari e contributivi fino 31 agosto. Sul tema delle utenze è stata deliberata la sospensione da parte di Arera. Per quanto riguardai mutui, non c'è bisogno di una norma. Su questo fa fede il protocollo d'intesa con Abi sulla sospensione dei mutui in caso di eventi calamitosi”, ha spiegato la presidente.

“Prevediamo Cig in deroga per tutti i dipendenti fino a 90 giorni, con una copertura fino 580 milioni di euro. E una tantum fino a 3000 euro per i lavoratori autonomi, con copertura fino a 300 milioni di euro" - ha precisato Meloni - "Per le imprese agricole stanziati 100 milioni per indennizzi”.

Formalizzata anche la nomina di Andrea De Gennaro a comandante della Guardia di finanza, sulla base dell'accordo politico già raggiunto e annunciato dopo l'ultima riunione dell'11 maggio, era comandante in seconda dal novembre 2022.