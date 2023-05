Semifinali di Champions: domani alle 21 Milan-Inter. La finalista italiana passa dall'"Euroderby"

Un Meazza vestito a festa farà da cornice a questa stracittadina di importanza fondamentale per entrambe, ancora in lotta per un posto tra le prime quattro in Serie A ma artefici di un cammino continentale fino ad ora straordinario. Per entrambi gli allenatori le scelte sui titolari sembrano quasi tutte fatte, anche se restano dubbi in casa rossonera sulle condizioni di Leao, mistero che con tutta probabilità sarà sciolto solo a poco dal match.

Sui pronostici il tecnico rossonero sottolinea: "Non ho detto che l'Inter è favorita. Ho detto che è favorita per gli altri". Il mister crede nell'impresa e lo dice chiaramente: "Noi pensiamo di poter eliminare chiunque. Lo abbiamo fatto con il Tottenham e con il Napoli. In Champions non abbiamo avuto un percorso di alti e bassi, ma abbiamo fatto qualcosa di eccezionale. A tutti noi non è mai successo di giocarci una finale di Champions, la motivazione è al massimo. Ho cercato di trasmettere alla squadra la felicità di vivere questi momenti: sarà una partita che si giocherà sui 180 minuti".

"Leao oggi ha svolto il lavoro cheera in programma di fare". Stefano Pioli fa il punto sulla condizione del portoghese, che ha provato sul campo a testare le sue condizioni. "Domani proverà a forzare. Se lo convoco sarà per giocare. Domani saranno il dottore e Rafa a dirmi quali saranno le condizioni. Il portoghese ha caratteristiche uniche in questa squadra, se non dovesse farcela giocheremo in altro modo".

Qui Inter

"Non è un derby, ma il derby. Sono abbastanza sereno perché ho visto i ragazzi lavorare concentrati, sappiamo che si deciderà in 180'. Sappiamo tutti l'importanza che ha per noi, per la società e per i tifosi. Lo vogliamo affrontare nel migliore dei modi". Lo ha evidenziato il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi. "Paura non ce ne deve essere, deve esserci tantissima voglia. Speriamo che queste due serate ci possano dare quella finale che ad agosto poteva essere un sogno ma adesso siamo a 180'. La squadra arriva bene come spirito, bisognerà usare tantissimo testa e cuore. Per il cuore non ho dubbi, sulla testa dovremo essere bravi a usarla, sappiamo che è una gara che si gioca su 180'".

"Inter favorita? Le partite - ha proseguito Inzaghi - sono tutte storie a sé, soprattutto i derby. Non ci nascondiamo, sappiamo l'importanza di questa partita e vogliamo giocarcela al meglio sapendo che sarebbe un grandissimo passo che deve essere fatto con grande determinazione e aggressività".

"Abbiamo giocato sette derby in questi 20 mesi, ci possono dare degli spunti importanti, ma allo stesso tempo sappiamo che ogni partita è a sé. Ci saranno momenti in cui saremo più offensivi e altri in cui saremo più difensivi - ha aggiunto -; dovremo fare una partita di grande sacrificio, fare una corsa per il compagno sarà fondamentale. Formazioni? A centrocampo e in attacco ho la possibilità di scegliere, in difesa e sulle fasce ho scelte limitate: Gosens non sappiamo se potrà essere convocato esperiamo di recuperare D'Ambrosio".