Spezia-Torino 0-4, per i liguri prospettive sempre meno Semplici

Il Torino supera lo Spezia per 0-4 allo stadio Alberto Picco grazie a un'autorete di Wiśniewski al 24esimo e ai gol di Ricci al 72esimo e di Ilic al 76esimo. Nel finale annullati due gol: al 79esimo quello di Sanabria (Torino) per un fallo su Nikolau e all'85esimo a Nzola (Spezia) per il fuorigioco di Bastoni. Al 96esimo Karamoh affossa definitivamente i bianconeri. Lo Spezia resta fermo a 31 punti e si dovrà giocare la salvezza in serie A nell'ultima giornata all'Olimpico contro la Roma.