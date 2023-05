Monza Lecce 0-1, il Lecce batte i brianzoli nel recupero, festa per i giallorossi

Sfida delicata all'U-Power Stadium tra la brillante matricola biancorossa e i salentini, Il Monza a caccia di un posto nella prossima Conference League, il Lecce della salvezza. Il Monza necessita di una vittoria per restare all'ottavo posto, un piazzamento che in previsione di una nuova penalizzazione alla Juventus, potrebbe spalancare le porte della Conference League per la prossima stagione, a coronamento di una prima annata in A davvero da sogno. Di contro un Lecce ancora impegnato nella lotta per la salvezza, partendo all'inizio di questa giornata davanti a Spezia e Verona ma che dovrà uscire almeno indenne da questa trasferta per poi giocarsi tutto all'ultima giornata, al Via del Mare contro il Bologna.

Il Monza di Palladino si dispone con la difesa a 3 formata da Marlon, Marì e Izzo, con Caldirola assente per squalifica. In porta Di Gregorio. A centrocampo duo centrale composto da Pessina e Rovella, con Ciurria e Carlos Augusto a correre sulle fasce. Sulla trequarti ci saranno Mota e Caprari a supporto dell’unica punta Petagna. Baroni si affida a Falcone in porta, con Gendrey, Baschirotto, Umtiti e Gallo a comporre la linea difensiva. Centrocampo a 3 formato da Askildsen, Blin e Oudin. Davanti Ceesay sarà accompagnato da Strefezza e Banda. Dalla panchina Hjulmand, Colombo e Di Francesco. Partita inizia con una lunga fase di possesso palla da parte dei padroni di casa, il Lecce aspetta per ripartire.

Squadre molto compassate e ritmi molto bassi,sembrerebbe la tipica partita di fine stagione, ma per il Lecce è match importante. Giallorossi che in qualche occasione hanno provato a ripartire in velocità grazie alle sgasate di Banda. Il caldo non sta sicuramente aiutando ad alzare i ritmi. Al terzo, prima azione offensiva della partita per il Monza con Caprari che si libera con un tunnel di una marcatura per servire all'interno dell'area Petagna, il quale impiega troppo tempo per tirare e consente il recupero di Blin, che poi subisce fallo da Mota.

Il match non cambia, le squadre giocano ad un bassissimo ritmo, al 16' è il Lecce che ha una clamorosa occasione, sbaglia in uscita il Monza con Marì che consegna a Banda che entra in area in velocità, per servire a Strefezza un rigore in movimento: il numero 27 calcia a botta sicura ma un difensore biancorosso respinge. Sulla respinta arriva Askildsen che con il mancino calcia in curva. Al 54' cartellino giallo per Senesi per aver fermato una ripartenza di Ceesay, stessa sorte tocca a Banda un minuto dopo, fallo su Pessina e giallo anche per lui. Al 36' Lancio lungo in direzione di Dany Mota con Falcone costretto a uscire lateralmente dall'area e a spazzare: nello slancio viene colpito dal giocatore del Monza e Doveri assegna un calcio di punizione al Lecce. Dopo un paio di azione, Banda prova a dare una scossa alla partita portando palla da metà campo fino all'area di rigore, sterzando poi sul destro e provando la conclusione, ma viene murato dalla difesa brianzola.