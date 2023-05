Alle 15 Torino-Fiorentina: scontro diretto per l'ottavo posto

Stagione positiva per Torino e sempre più ricca di soddisfazioni per la Fiorentina. Le squadre di Ivan Juric e Vincenzo Italiano sono posizionate a ridosso dei piazzamenti di Coppa e potrebbero decidere di scendere in campo oggi con una certa tranquillità, ma a tre giornate dalla fine del campionato, seppur con motivazioni diverse, entrambe vogliono dimostrare ancora qualcosa.

Per quanto riguarda gli ospiti, il match di oggi si posiziona tra i 120' giocati contro il Basilea, che gli hanno permesso la qualificazione alla finale in Conference, e la finale di Coppa Italia contro l'Inter, mercoledì prossimo. Insomma, un turnover da non sottovalutare. Per i padroni di casa l'obiettivo è doppio: superare i 50 punti e continuare a lottare per l'ottavo posto. Matteo Paro, il vice del mister Juric: “Sarebbe un bel traguardo e una grande gratificazione per questi ragazzi che se lo meritano, perché sono cresciuti tanto come singoli e come squadra”.