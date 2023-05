Sciopero voli: rinviato il blocco dei trasporti aerei previsto domani. Salvini ringrazia i sindacati

Scongiurata la giornata da incubo prevista domani, 19 maggio, per il trasporto aereo nazionale. Lo sciopero di 24 ore del comparto aereo a cui avevano aderito le maggiori sigle sindacali, Usb (Unione sindacale di base) e Confederazione Cub, è stato sospeso e rinviato a giugno a causa della situazione difficile in Emilia Romagna per il maltempo.

Lo ha reso noto il vice premier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini nel corso del question time al Senato. "Ci tengo a ringraziare le rappresentanze sindacali e tutti i lavoratori per la sensibilità dimostrata in questo frangente difficile di emergenza", ha specificato Salvini.

Ita Airways aveva annunciato la cancellazione di 113 voli nazionali, scrivendo sul sito della compagnia aerea: "Ita airways ha attivato un piano straordinario per limitare i disagi dei passeggeri, riprenotando sui primi voli disponibili il maggior numero possibile di viaggiatori coinvolti nelle cancellazioni: il 68% riuscirà a volare nella stessa giornata dello sciopero".