Un registro per i danni in Ucraina. Von der Leyen: "Scriviamo la storia della democrazia"

Avrà sede a L'Aia e avrà un ufficio satellite in Ucraina il Registro dei danni causati dall'aggressione della Federazione Russa contro l'Ucraina, istituito dal summit dei capi di stato e di governo riuniti nel Consiglio d'Europa in corso a Reykjavik. Un Accordo Parziale Allargato a cui hanno aderito 37 dei 46 Paesi membri (tre hanno annunciato l'intenzione di farlo), oltre che tre Stati osservatori, Canada, Giappone, Stati Uniti, e l'Unione europea. "Il Registro è una pietra miliare importante sulla strada della giustizia e dei risarcimenti per l'Ucraina e per gli ucraini che hanno tanto sofferto per questa guerra. E' il primo passo verso l'istituzione di un meccanismo di compensazione globale che assicurerà che la Russia paghi integralmente le riparazioni all'Ucraina in conformità con il diritto internazionale, anche attraverso i suoi beni situati a livello internazionale", ha detto il primo ministro ucraino Denys Shmyhal. "Siamo orgogliosi che la sede del Registro dei danni sarà a L'Aia, capitale legale del mondo", ha detto il primo ministro olandese Mark Rutte. L'accordo rientra tra gli obiettivi sul tavolo del vertice in cerca di nuove strategie contro eventuali nuove minacce esterne e una riaffermazione dell'impegno comune ai valori fondamentali europei come diritti umani, democrazia e sostegno alle vittime della guerra in Ucraina. Tocca all'Islanda, paese a detenere la presidenza del Comitato dei Ministri del Consiglio, ospitare il vertice dei capi di Stato e di Governo dei 46 Stati membri dell’Organizzazione. A un anno dall'espulsione di Mosca, si tratta del 4° Vertice del Consiglio dalla sua istituzione nel 1949, non si riuniva dal 2005. Dopo la palla passerà alla Lettonia. “Siamo tutti dalla stessa parte: vedo spazio per un ulteriore partenariato e una più stretta cooperazione fra Ue e Consiglio d'Europa e ogni Paese candidato, perché si possa continuare a scrivere la storia della democrazia in Ucraina e nel resto del nostro continente”, ha detto la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen.

Halldor KOLBEINS / AFP I leader riuniti intorno al tavolo del Consiglio d'Europa a Reykjavík

Il Registro, spiega una nota, è istituito per un periodo iniziale di tre anni e sarà utilizzato per registrare prove e informazioni relative a richieste di risarcimento danni, perdite o lesioni derivanti dall'aggressione della Russia contro l'Ucraina. Così, si sottolinea, si apre la strada a un futuro meccanismo internazionale di risarcimento per le vittime. Hanno aderito Albania, Germania, Austria, Belgio, Croazia, Cipro, Danimarca,Spagna, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Irlanda,Islanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo,Macedonia del Nord, Malta, Repubblica di Moldova, Monaco,Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania,San Marino, Slovacchia, Slovenia, Svezia, Repubblica Ceca, Regno Unito e Ucraina. Hanno espresso l'intenzione di farlo Andorra, Bulgaria e Svizzera. Fra i Paesi del Consiglio d'Europa che restano fuori ci sono Armenia, Azerbaijan, Bosnia ed Erzegovina,Ungheria, Serbia e Turchia. L'Unione Europea, rappresentata dal presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, e dalla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha fornito - si legge in una nota - un contributo sostanziale ai costi di startup.

John MACDOUGALL / AFP Consiglio d'Europa a Reykjavík, in Islanda, Olaf Scholz

Tuttavia al summit emerge la necessità di tenere in considerazione “un'altra Russia”. "Dovremmo tenere in piedi i ponti con i rappresentanti di un'altra Russia e di un'altra Bielorussia. E mantenere in questo modo aperte le prospettive di un futuro democratico e pacifico, per quanto oggi ci riesca difficile immaginarlo", ha detto il cancelliere tedesco Olaf Scholz, perchè "la Russia ha perso la democrazia", ha aggiunto.

(ApPhoto) Un'immagine del Palazzo del Parlamento europeo a Strasburgo

L'Unione Europea vuole rafforzare la sua azione a sostegno dei diritti umani con particolare riferimento ai diritti delle donne: "per questo stiamo per aderire come Ue alla Convenzione europea dei diritti umani e alla Convenzione d'Istanbul. La presidenza svedese sta lavorando per raggiungere questi obiettivi nelle prossime settimane", ha dichiarato il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel che lancia una sfida anche contro corruzione e disinformazione operata da faccendieri vicini ai russi: "C'è un veleno mortale contro la democrazia, un cocktail di corruzione e disinformazione: in alcuni Paesi c'è un modello con gli oligarchi, vicini alla Russia, che comprano partiti politici, media e praticano una destabilizzazione massiccia. Ma c'è un rimedio, un antidoto, l'indipendenza della giustizia, lo stato di diritto, per mettere sotto controllo questo veleno, questa minaccia", ha aggiunto Michel.

Afp Giorgia Meloni a Reykjavik 16 05 2023

La questione dei flussi migratori che preoccupa l'Italia e l'Europa ha tenuto banco ieri con le nuove prove d'intesa fra Giorgia Meloni e Emmanuel Macron: la presidente del Consiglio italiana e il presidente francese hanno apparentemente riallacciato un legame dopo le dure critiche rivolte all'Italia per la gestione dei migranti da parte del ministro dell'Interno transalpino, Gerald Darmanin. "Lavoreremo insieme", ha assicurato l'inquilino dell'Eliseo arrivando al summit, "non possiamo lasciare l'Italia sola davanti al problema dei migranti". Fra Meloni e Macron c'è un "clima di grande cordialità", hanno sottolineato fonti italiane vicine alla premier. La premier Giorgia Meloni è ripartita subito per presenziare al G7 in Giappone.