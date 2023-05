David di Donatello: tra premi alla carriera ed esordienti

"In questo momento che sono malata ho scritto un libro, un'autobiografia scritta a quattro mani. Ora ricevo questo premio che mi inorgoglisce molto e appartiene al mio passato. Il piacere che si prova quando si vede un bel film al cinema è un'altra cosa per cui invito tutti ad andare al cinema". Lo dice Marina Cicogna, la più importante produttrice italiana - tra i suoi film “Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto” con cui ha vinto l'Oscar - ritirando il David di Donatello alla carriera dalle mani di Carlo Conti, che conduce la serata insiema a Matilde Gioli. "Ho lavorato con tanti registi, ma quello con cui ho lavorato meglio è stato Elio Petri e perderlo così' presto è stato davvero un peccato", aggiunge. Il cinema di oggi? "Si è un pò perso il rapporto tra i produttori e i registi. Forse anche perchè oggi i registi si producono i film da soli". Sul fatto di essere l'unica donna produttrice in un mondo di uomini: "Allora non ci si faceva molto caso, anche se devo dire che gli uomini non hanno mai aiutato troppo le donne". Cosa spera oggi? "Spero che il nostro cinema continui a essere uno dei migliori del mondo".

(GettyImages) 68° David Di Donatello, Matilde Gioli e Carlo Conti

Il David di Donatello 2023 per il miglior attore protagonista va a Fabrizio Gifuni per “Esterno notte” di Marco Bellocchio. E' il primo David su cinque candidature."Grazie a Bellocchio, artista immenso a cui tutto il cinema italiano dev'essere grato", dice l'attore ritirando il premio. "Vorrei ringraziare la mia lentezza, la mia fragilità, il gioco, la fantasia e l'immaginazione che sono l'antidoto a questi tempi così aggressivi e decadenti".

GettyImages Fabrizio Giufuni

Barbara Ronchi riceve il David di Donatello quale migliore attrice per il film “Settembre” diretto da Giulia Steigerwalt. Le altre candidate erano Margherita Buy per “Esterno notte”, Penelope Cruz per “L'immensità”, Claudia Pandolfi per “Siccità” e Benedetta Porcaroli per “Amanda”. E il David di Donatello 2023 per la miglior autore della fotografia va a Ruben Impens per 'Le otto montagne' di Felix Van Groeningen, Charlotte Vandermeersh.

Gettyimages David Donatello 2023 Barbara Ronchi vince il David come migliore attrice protagonista

Emanuela Fanelli riceve il David di Donatello quale migliore attrice non protagonista nel film “Siccità” diretto da Paolo Virzì. Le altre candidate erano Giulia Andò per “La stranezza”, Daniela Marra per “Esterno notte”, Giovanna Mezzogiorno per “Amanda” e Aurora Quattrocchi per “Nostalgia”.

GettyImages David di Donatello 2023, Emanuela Fanelli riceve il David come migliore attrice non protagonista

Giada Calabria e Loredana Raffi ricevono il David di Donatello per la migliore scenografia con il film “La stranezza”. Maria Rita Barbera riceve il David di Donatello per i migliori costumi nel film “La stranezza”. Premiati con il David dello spettatore Aldo Giovanni e Giacomo.

GettyImages David di Donatello, Giada Calabria e Loredana Raffi vincono nella migliore scenografia

Mentre Francesco Di Leva riceve il David per “Nostalgia” diretto da Mario Martone. "Grazie a Mario Martone che accompagna la mia carriera da 25 anni. Grazie a mia moglie che mi rende un uomo semplice e onesto, la amo per questo. In realtà state premiando due persone: senza Pierfrancesco Favino questo premio non l'avrei mai preso", ha detto l'attore visibilmente emozionato. Gli altri candidati per il David al migliore attore non protagonista erano Elio Germano per “Il signore delle formiche”, Fausto Russo Alesi per “Esterno notte”, Toni Servillo sempre per “Esterno notte” e Filippo Timi per “Le otto montagne”. Ed ha aggiunto: "Io dico che maggio per me è un mese fortunato: il 10 maggio '87 il primo scudetto del Napoli, il 4 maggio il terzo scudetto, mio figlio è nato il 5 maggio, e il 10 maggio il David di Donatello".

Gettyimages David di Donatello 2023, Francesco Di Leva riceve il David come miglior attore non protagonista

E' Giulia Louise Steigerwalt la miglior regista esordiente della 68esima edizione dei David di Donatello per il film 'Settembre'. "Ringrazio Matteo Rovere, mio marito, compagno di lavoro e di cinema. Ho scritto questo film 13 anni fa. Stava nel cassetto. Chiunque spera in qualcosa e magari poi riesce", ha detto.

GettyImages David di Donatello 2023, Giulia Steigerwalt riceve il David per il miglior esordio alla regia con il film "Settembre"

"Mi sento mezzo italiano, l'Italia per me è la mia seconda casa, sono innamorato dell'Italia. E' un paese meraviglioso dalla A alla Z, ma certo se dovessi scegliere direi Roma". Così l'attore e regista statunitense Matt Dillon consegnando il premio speciale David Donatello a Isabella Rossellini. "Abbiamo fatto un film insieme con Isabella, durante il periodo del Covid. Ma tutto è andato per il meglio. Lei è stata stupenda e ha reso migliore il film", ha aggiunto Dillon.