Gaza brucia, non si fermano i raid israeliani

Non tiene la tregua mediata dall'Egitto nelle ultime ore di mercoledì: nessuna delle due parti sembra dar segno di voler allentare la tensione. Le immagini video che arrivano da Gaza mostrano i segni di una distruzione indiscriminata: morti, feriti, case distrutte, famiglie tra le macerie. Le fragili strutture sanitarie di questa piccola enclave palestinese completamente sigillata nei suoi confini lavorano al massimo della capacità per soccorrere le vittime.

In un discorso televisivo trasmesso in prima serata, il premier israeliano Netanyahu ha detto di avere assestato un colpo duro ai miliziani palestinesi, ma ha anche aggiunto: “Non è finita. Diciamo ai terroristi e ai loro mandanti che non possono nascondersi, scegliamo noi il luogo e il momento per colpirvi, decidiamo noi quando tornerà la calma". Molti indizi fanno peraltro pensare che Israele stia evitando di colpire direttamente Hamas, l'organizzazione che governa di fatto la Striscia di Gaza, riservando invece i bombardamenti a obiettivi legati alla Jihad Islamica, una fazione meno consistente e più bellicosa.

Sull'altro lato del muro che circonda Gaza, in territorio israeliano, l'allerta è massima, le scuole chiuse, i residenti devono mettersi al riparo: le sirene di allarme risuonano fino a 80 chilometri di distanza, in tutto il sud e il centro di Israele. Sono continue le salve di razzi palestinesi che dalla Striscia tentano di colpire a caso i villaggi israeliani, quattro case sono state danneggiate.

Il bilancio delle vittime civili è alto, ma i numeri sono incerti. Tra i morti ci sono donne e bambini - si sa delle mogli e i figli di due dei leader palestinesi uccisi, di una bambina di 10 anni uccisa in casa: si chiamava Layan Mdoukh.



“La situazione è tremenda, oltre ai bersagli degli attacchi i raid hanno provocato almeno 17 morti, e più di 20 feriti, la gran parte delle vittime sono donne e bambini”, dice all'agenzia Fides padre Gabriel Romanelli, parroco della chiesa cattolica della Sacra Famiglia. "In uno dei palazzi colpiti", racconta, "abitava una ragazza musulmana che frequenta la nostra scuola cristiana. Lei sta bene, ma il raid ha ucciso il suo papà, che era un bravo dottore, un dentista, e non era coinvolto in militanze politiche. Sono rimasti uccisi anche la mamma e un fratello, anche lui medico".

“A Gaza - ricorda il sacerdote - due milioni e 300 mila persone vivono rinchiuse in 350 chilometri quadrati. Il popolo palestinese, tra Striscia di Gaza, Cisgiordania e Gerusalemme Est, raccoglie sei milioni di persone. E' impossibile che non si trovi una soluzione per sei milioni di persone che non hanno uno status”.



Fuori da Gaza, almeno 107 palestinesi sono stati uccisi dalle forze israeliane nella Cisgiordania occupata e a Gerusalemme est dall'inizio dell'anno. Almeno 20 persone sono morte nel corso di attacchi palestinesi contro cittadini israeliani.